Reduzir o isolamento aumenta casos e mortes de forma vertiginosa, diz Uip

O índice de isolamento social no estado de São Paulo caiu 12,9% na última semana. No mesmo período, o número de mortes por coronavírus aumentou 152%, segundo informações da Secretária de Estado da Saúde. Os dados são do levantamento feito em parceria com quatro operadoras de telefonia celular que monitoram a adesão ao distanciamento.

Em 3 de abril, 54% das pessoas no estado estavam em distanciamento social, índice que caiu para 47% na quinta-feira, dia 9. Já o número de óbitos no período passou de 214 para 540. O total de casos pulou de 4.048 em 3 de abril para 8.216 nesta sexta-feira, dia 10, o que representa aumento de 103% em apenas uma semana, segundo dados consolidados pela Secretaria de Estado da Saúde.

“Os dados demonstram claramente que conforme caem os índices de isolamento social aumentam casos e mortes de forma vertiginosa. Por isso reforçamos que a melhor vacina contra o coronavírus é ficar em casa. Com 70% de distanciamento social conseguiremos controlar a pandemia”, diz o infectologista David Uip, Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo,

O governo quer chegar a uma taxa de isolamento de 70% no estado. Segundo Uip, se a taxa de isolamento continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.

Na quinta-feira, o governo já havia alertado para a redução na taxa de isolamento social no estado. Em coletiva de imprensa, o governador João Doria disse que apenas 49% da população de São Paulo ficou em casa na última quarta-feira 8. Essa foi a menor taxa desde o início da quarentena no estado. No último domingo 5 foi registrado o maior índice de distanciamento: 59%.

Após 45 dias a confirmação do primeiro caso do Brasil, a doença já provocou 540 óbitos e 8.216 casos confirmados no Estado de São Paulo, conforme balanço desta sexta-feira (10). Nas últimas 24 horas foram confirmadas 44 mortes e 736 casos. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 81,8% das mortes.

O primeiro caso da doença no país foi confirmado na cidade de São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Desde então, a Covid-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 60 municípios do estado, e no mínimo um caso confirmado em 156 cidades.