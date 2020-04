Coronavírus: doença pode estar relacionada a quadros de AVC, dizem médicos

Médicos do Hospital Mount Sinai Beth Israel, em Manhattan, nos Estados Unidos notaram que pacientes jovens, com idades entre 30 e 40 anos, e saudáveis estariam sofrendo Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) devido a infecções pelo novo coronavírus.

De acordo com o jornal The Washington Post, relatos de AVCs em jovens e pessoas de meia idade são uma “reviravolta” no que se sabe até hoje sobre o vírus, que já causou mais de 200.000 mortes em todo o mundo e infectou quase 2,9 milhões.

As análises em pequenos grupos de pacientes em três grandes hospitais da região devem oferecer um material mais robusto sobre a relação. Até agora, análises sugerem que a infecção por Covid-19 estaria levando, em alguns casos, a um tipo mais fatal de derrame.

Pesquisadores suspeitam que tais quadros estariam relacionados ao aparecimento de coágulos no sangue de quem é infectado com a doença. Essa alteração poderia causar embolia pulmonar, ataque cardíaco e, portanto, os acidentes vasculares cerebrais.

Sherry H-Y Chou, neurologista da Universidade de Pittsburgh e médica intensivista disse que uma das duvidas é se a coagulação se deve a ação do vírus ou se seria parte de uma resposta do corpo humano para combatê-lo. A especialista acredita obter mais respostas ao analisar casos de AVC e outras complicações neurológias em pacientes tratados em 68 centros de saúde em dezessete países.

Análise científica

Centros de saúde dos Estados Unidos ligados à Universidade Thomas Jefferson, que operam catorze centros médicos na Filadélfia e o Hospital NYU Langone, em Nova York, descobriram que doze pacientes tratados com coágulos sanguíneos no cérebro foram também diagnosticados com o coronavírus. Cerca de 40% deles tinham menos de cinquenta anos e apresentavam poucos, ou nenhum, outro fator de risco. Médicos locais afirmaram nunca terem visto um fluxo tão grande de pacientes com idades entre 30 e 50 anos apresentando este quadro.

A publiação diz que a equipe do hospital Mount Sinai deve publicar um texto no respeitado New England Journal of Medicine na próxima semana com o detalhes dos casos de cinco pacientes com idades entre 33 e 49 anos que apresentaram quadros de derrame entre 23 de março e 7 de abril.

Destes, um faleceu, dois ainda estão hospitalizados, um passa por cuidados em reabilitação e a última foi para casa aos cuidados de um irmão. Apenas a mais jovem de todos, uma mulher, é capaz de falar.

Em seu estudo clínico, há o relato de dois coágulos no cérebro mais lesões nos pulmões semelhantes ao que é visto em pacientes com Covid-19. Na reportagem, os médicos ressaltaram a importância de solicitar urgentemente o atendimento médico em casos de sintomas de AVC, pois isto aumenta a chance de sucesso no tratamento de emergência.