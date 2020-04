Coronavírus: mundo ultrapassa marca de 200 mil mortes

O mundo ultrapassou neste sábado (25) a marca de 200.000 mortes em decorrência de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Os países com maior número de vítimas fatais são Itália, com 26.384 óbitos; Espanha, com 22.902 óbitos e França, com 22.245.

As informações são do monitoramento em tempo real da doença comandado pela Universidade Johns Hopkins. Por volta das 15h, o contador apontava para 200.698 vítimas fatais.

O número de infectados pela doença aproxima-se dos 2,9 milhões. Nos Estados Unidos— o país com maior número de diagnósticos positivos de Covid-19 — são 924.576 pessoas, seguido por Espanha com 223.759 e Itália com 195.351.

O mesmo levantamento afirma que são 810.327 pessoas recuperadas da infecção pelo vírus em todo o mundo. Encabeçam a lista de curados a Alemanha, com 109.800 pessoas, Estados unidos com 99.346 e Espanha com 95.708.

Dados no Brasil

De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira, 24, o pais totalizava 52.995 casos de coronavírus. Destes, 27.655 pessoas estavam recuperadas, 21.670 estariam em acompanhamento e outras 3.670 não resistiram às complicações da doença.

A pasta informou que o número de altas e de acompanhamentos são estimativas sujeitas a revisões.