Sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) mantém a liderança na pesquisa do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) contratada pela XP Investimentos. O presidenciável do PSL oscila entre 21% e 23% em dois cenários simulados pelo levantamento.

A diferença na abordagem está na forma de apresentação do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, provável substituto de Lula nas eleições caso o líder petista seja impedido e concorrer. Quando o nome de Haddad é citado sozinho, ele saiu de 3% para 7% em relação ao levantamento anterior. Apesar do crescimento, ele segue atrás de Ciro Gomes (8%), Geraldo Alckmin (9%) e Marina Silva (11%).

Já quando Haddad é apresentado como “apoiado por Lula”, ele chega a 15% das intenções de voto e assume a vice-liderança. Neste cenário, Marina e Alckmin estão empatados com 9% e Ciro Gomes soma 7% da preferência do eleitor. Nos duas abordagens com o nome do ex-prefeito de São Paulo, “ninguém/branco/nulo” representam 24% das opiniões dos entrevistados.

No cenário que considera Lula como candidato do PT, o ex-presidente lidera com 31%. Bolsonaro vem em seguida com 20% e a quantidade de pessoas que responderam “ninguém/branco/nulo” cai para 13%. Na concorrência com o ex-presidente, Alckmin tem 9%, Marina 8% e Ciro Gomes, 7%.

A pesquisa ouviu mil pessoas por telefone entre os dias 13 e 15 de agosto e tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02075/2018.

Cenário 1 – com Lula

Lula (PT) – 31%

Jair Bolsonaro (PSL) – 20%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 9%

Marina Silva (Rede) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Alvaro Dias (Podemos) – 5%

João Amoêdo (Novo) – 1%

Henrique Meirelles (MDB) – 1%

Cabo Daciolo (Patriota) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

João Goulart Filho (PPL) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Guilherme Boulos (Psol) – 0%

Ninguém/brancos/nulos – 13%

Não sabe – 3%

Não respondeu – 0%

Cenário 2 – com Haddad

Jair Bolsonaro (PSL) – 23%

Marina Silva (Rede) – 11%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 9%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Fernando Haddad (PT) – 7%

Alvaro Dias (Podemos) – 5%

Henrique Meirelles (MDB) – 2%

João Amoêdo (Novo) – 1%

Cabo Daciolo (Patriota) – 1%

Guilherme Boulos (Psol) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

João Goulart Filho (PPL) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Ninguém/brancos/nulos – 24%

Não sabe – 6%

Não respondeu – 1%

Cenário 3 – com Haddad apoiado por Lula

Jair Bolsonaro (PSL) – 21%

Fernando Haddad apoiado por Lula (PT) – 15%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 9%

Marina Silva (Rede) – 9%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Alvaro Dias (Podemos) – 6%

Henrique Meirelles (MDB) – 2%

João Amoêdo (Novo) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Cabo Daciolo (Patriota) – 1%

Guilherme Boulos (Psol) – 1%

João Goulart Filho (PPL) – 0%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Ninguém/brancos/nulos – 24%

Não sabe – 3%

Não respondeu – 1%