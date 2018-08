A RedeTV!, em parceria com a revista IstoÉ, promove nesta sexta-feira, 17, o segundo debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018. O encontro começa as 22h e tem duração prevista de duas horas, com a presença de oito postulantes ao Palácio do Planalto.

A transmissão poderá ser acompanhada na TV aberta pela RedeTV!, nos perfis da emissora no Twitter e no Facebook, na página do próprio Facebook, que apoia o evento, e em transmissão ao vivo pelo canal da RedeTV! no YouTube.

Acompanhe o minuto a minuto do debate: