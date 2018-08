Os candidatos a presidente da República nas eleições deste ano ainda farão mais oito debates até o dia da votação em 1º turno, em 7 de outubro. Os dois primeiros encontros aconteceram na Band, em 9 de agosto, e na RedeTV!, nesta sexta-feira, 17, e reuniram oito postulantes ao Palácio do Planalto – Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Avante).

O critério das emissoras foi chamar apenas os candidatos cujas coligações têm ao menos cinco congressistas – deputados ou senadores – com mandatos atualmente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se encaixaria nesse critério, não participou porque está preso em Curitiba pela Operação Lava Jato e teve sua participação vetada pela Justiça eleitoral.

O próximo debate acontecerá no dia 27 de agosto, em evento promovido pela rádio Jovem Pan, que, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes (IFL), vai reunir os cinco candidatos com melhores resultados nas pesquisas de intenção de voto no 5º Fórum Liberdade e Democracia, em São Paulo, com transmissão nas plataformas digitais da emissora.

No dia 19, VEJA realizará, em São Paulo, mais uma edição do Fórum Amarelas ao Vivo, versão de palco das Páginas Amarelas. Nas sabatinas, presidenciáveis serão questionados pelos principais jornalistas de VEJA sobre seus programas de governo e propostas para o futuro do país.

Confira a agenda dos debates de 2018:

27 de agosto, 18h40 – Jovem Pan e IFL

9 de setembro, 19h30 – TV Gazeta e O Estado de S.Paulo

18 de setembro, 10h – Piauí e Poder360

19 de setembro, 9h – VEJA Amarelas ao Vivo

20 de setembro, 21h30 – TV Aparecida, TV Cultura e CNBB

26 de setembro, 18h – SBT, UOL e Folha de S.Paulo

30 de setembro, 22h – Record e R7

4 de outubro, 21h30 – TV Globo