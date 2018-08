No momento em que o PT registrou a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República nas eleições de 2018, o partido também abriu uma corrida entre quem pretende tirar o líder petista da disputa eleitoral mais pulverizada e incerta das últimas três décadas.

Até agora, foram apresentados seis pedidos para barrar a candidatura do ex-presidente: a procuradora-Geral da República, Raquel Dodge; o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL); Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre (MBL); o ator Alexandre Frota, filiado ao PSL; Marcelo Feliz Artilheiro, filiado ao PSDB; e, por último, o advogado Aguiar dos Santos.

Segundo a Lei Eleitoral os registros de candidaturas só podem ser impugnadas por candidatos, partidos políticos ou pelo Ministério Público. Aos cidadãos que não participam do processo eleitoral cabem apenas apresentar “notícia de inelegibilidade”. Para o cientista politico, Sérgio Praça, porém, os pedidos apresentados ao TSE “não vão mudar o jogo”. “Afinal, o jogo já está feito”, avalia.

Representando o MP, Raquel Dodge contesta a candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa. Para ela, o ex-presidente está inelegível por ter sido condenado em segunda instância. A procuradora apresentou ao TSE uma certidão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirma a condenação de Lula pelo órgão colegiado no caso do tríplex do Guarujá. Além disso, Dodge defendeu que Lula não pode ser autorizado a fazer campanha sub judice, ou seja, enquanto o TSE não toma uma decisão definitiva.

O pedido de Raquel Dodge, que também exerce o cargo de procuradora-geral eleitoral, foi apresentado horas depois de o PT registrar a candidatura de Lula. O requerimento será analisado pelo vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, como confirmou a presidente da Corte, ministra Rosa Weber nesta quinta-feira. Se o jogo ainda não foi jogado, o que falta menos de dois meses para acontecer, as regras, pelo menos, já tinham sido definidas.

No dia seguinte, às 13h01 de quinta-feira (16), Jair Bolsonaro também pediu a impugnação da candidatura de seu virtual concorrente. De acordo com os advogados do presidenciável, a inelegibilidade do ex-presidente “decorre de prova exclusivamente documental”. “É do conhecimento geral que o pretense candidato foi condenado”, argumentam. Procurado, Bolsonaro não foi encontrado para comentar o assunto.

O cientista politico Sérgio Praça classificou o movimento feito pelo candidato do PSL como “arriscado” por causa do eleitor nordestino – mais propenso a apoiar Lula. “O que pode chegar a esse eleitor é que Bolsonaro tirou Lula da disputa”, disse. “Os eleitores do deputado federal podem vibrar [com a o pedido de impugnação], mas se ele quiser ganhar a eleição, vai ter que atrair o voto no nordeste”, disse Praça.

Um dos líderes das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Kim Kataguiri, representante do MBL, protocolou seu pedido ainda na quarta-feira, às 17h38, pouco depois de o registro ter sido feito. Às 18h09 do mesmo dia, foi a vez do ator Alexandre Frota, filiado ao mesmo PSL de Bolsonaro, entrar com um outro pedido do mesmo teor.

Em julho, a ministra Rosa Weber já havia rejeitado uma ação do MBL que pedia a inelegibilidade de Lula. Ela entendeu que a solicitação era prematura, uma vez que foi feita antes do início do prazo para a oficialização das candidaturas. Além disso, considerou que o movimento não tinha legitimidade para fazer a solicitação.

Kim e Frota garantem que as ações não foram combinadas previamente porque ambos já estavam com os pedidos prontos e aguardando apenas a oficialização da candidatura do ex-presidente. “A lei proíbe expressamente que criminoso condenado em segunda instância não pode se candidatar e, ainda assim, o PT fez manobras para conseguir certidões negativas, já que a nossa Justiça não é integrada”, disse Kim.

Ele se refere ao fato de Lula ter apresentado, conforme permitido pela lei, apenas certidões criminais de primeira e segunda instâncias nos tribunais estaduais e federais de seu domicílio eleitoral (no caso do petista, São Bernardo do Campo). A condenação do petista na Lava Jato se deu na Justiça Federal no Paraná e no TRF4, que não tem jurisdição em São Paulo.

Embora tanto Kim, quanto Frota, estejam concorrendo a uma das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados – um pelo Democratas e o outro pelo PSL, respectivamente –, os dois negam que os pedidos impetrados na Justiça Eleitoral tenham como objetivo promover suas campanhas.

“Pouco relevante [para a campanha]”, declarou Kim. Frota, por sua vez, disse que foi movido pelo “seu papel de cidadão brasileiro”. Questionado sobre se o presidenciável Jair Bolsonaro sabia que ele entraria com uma ação contra Lula, o ator afirmou que o deputado federal não tinha conhecimento. “E eu nem precisaria me reportar ao Bolsonaro para isso.”

Mesmo que seja irrelevante para a candidatura de Kim, a ação talvez possa melhorar a imagem do MBL perante seu público. No final do mês passado, o movimento teve sua imagem atingida por uma decisão do Facebook de retirar 196 páginas e 87 perfis da rede social ligados a ele.

As investigações feitas pela rede de Mark Zuckerberg detectaram “uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação”. A iniciativa, de acordo com o Facebook, faz parte dos esforços para conter perfis falsos antes das eleições majoritárias de outubro.