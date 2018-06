Lewandowski e Gilmar votam a favor de delação firmada pela PF

Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta quarta-feira, 20, a favor da legitimidade de delegados de a Polícia Federal (PF) firmar acordos de colaboração premiada sem a necessidade do envolvimento do Ministério Público Federal (MPF) desde o início das negociações. A Corte retomou hoje o julgamento, que havia sido interrompido em dezembro, quando o placar estava em 6 a 1 neste sentido.

No final do ano passado, votaram como Lewandowski e Gilmar os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. Edson Fachin votou contra. Restam ainda os votos dos ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia, presidente do Supremo.

Nesta quarta-feira, Lewandowski defendeu que os acordos podem ser firmados pela PF, sem a obrigatoriedade de um aval do MPF. “A existência de acordo de colaboração premiada celebrado pela polícia em nada interfere na atuação do Ministério Público, que ficará sempre preservada”, disse Lewandowski. “Não me parece indispensável a presença do Parquet (do Ministério Público) desde o início, nem tampouco penso ser obrigatório vinculativo o parecer do órgão acusador”, completou.

“Observados os termos estritos da lei, a formalização de acordo de colaboração premiada por delegado de polícia não viola a Constituição Federal”, disse Gilmar Mendes.

Mesmo concordando com a possibilidade de a polícia fechar acordos, os ministros divergem em maior ou menor grau sobre a necessidade de o MPF dar aval ao acerto firmado pela Polícia Federal – este é o principal ponto a ser discutido na sessão plenária desta quarta-feira.

MPF versus PF

A corte julga ação na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) alega que a possibilidade de a PF realizar acordos enfraquece a atribuição exclusiva do Ministério Público de oferecer denúncia contra criminosos.

Para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, delegados da PF não têm a prerrogativa de oferecer prêmios ao colaborador, uma vez que cabe somente ao Ministério Público o papel de apresentar denúncia contra o criminoso.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) discorda da PGR e considera que a tentativa de impedir que delegados possam propor a assinatura de acordos é um retrocesso.

(com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)