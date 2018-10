Os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha indicam que o próximo presidente do Brasil deverá ser Jair Bolsonaro (PSL). Ele aparece à frente de Fernando Haddad (PT) por uma diferença superior a 8 pontos porcentuais nas duas pesquisas. Ambos os institutos publicaram suas pesquisas de intenção de voto na noite deste sábado, 27.

Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro possui 54% das intenções de votos válidos. Fernando Haddad está com 46%. A margem de erro da pesquisa Ibope é de 2 pontos porcentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A distância, então, diminuiu para 8 pontos porcentuais – na última pesquisa, de 23de outubro, a diferença era de 14 pontos.

De acordo com o Datafolha, Jair Bolsonaro também aparece em primeiro, com 55% das intenções de votos válidos. Enquanto que Fernando Haddad aparece com 55%. A margem de erro também é de 2 pontos porcentuais , para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A diferença caiu de 18 para 10 pontos porcentuais em 9 dias.

As pesquisas também mapearam a rejeição dos candidatos. Segundo o Ibope, votar em Bolsonaro é rejeitado por 39% dos entrevistados, enquanto que 44% pensam o mesmo para Haddad. De acordo com o Datafolha, votar em Bolsonaro é rejeitado por 45% dos entrevistados, enquanto que 52% pensam o mesmo para Haddad.

Entre os votos totais, que consideram nulos, brancos e indecisos, Bolsonaro está à frente com 47% dos votos, enquanto que Haddad tem 41%, segundo o Ibope. Nulos e brancos somam 10%. Já 2% não decidiram ou não quiseram se posicionar.

De acordo com o Datafolha, Bolsonaro tem 47% dos votos totais, enquanto que Haddad tem 39%. Nulos e brancos somam 8%, enquanto que 5% não decidiram ou não quiseram se posicionar.

O Datafolha ouviu 18.371 pessoas entre os dias 26 e 27 de outubro. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e Rede Globo e está registrada no TSE sob o número BR-02460/2018. O Ibope escutou 3.010 eleitores entre os dias 26 e 27 de outubro. O levantamento foi contratado pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo e está registrado sob o número BR-02934/2018.