Os institutos Datafolha e Ibope divulgaram neste sábado as pesquisas de intenção de voto para governador nos estados brasileiros, na véspera do primeiro turno das eleições de 2018. Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) lidera com mais de dois terços dos votos válidos em ambas.

Para o Datafolha, Zema lidera com 70% dos votos válidos, contra 30% de Antonio Anastasia (PSDB). Já na pesquisa do Ibope, o candidato do Novo tem 68% dos votos válidos, enquanto que o tucano possui 32%. A margem de erro das pesquisas é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

A pesquisa Datafolha, registrada no TRE-MG (MG-03500/2018), ouviu 2.981 eleitores de 72 municípios do estado, com 16 anos ou mais, entre os dias 26 e 27 de outubro. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre 25 e 27 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo e registrada no TRE-MG sob o número MG-04506/2018.