Os candidatos João Doria Jr. (PSDB) e Márcio França (PSB) estão empatados na corrida ao governo do estado de São Paulo, de acordo com as pesquisas dos institutos Ibope e Datafolha.

Segundo o Ibope, publicado neste sábado, 27, Doria possui 50% das intenções de votos válidos, enquanto que França também está com 50%. O Datafolha coloca França com 51% e Doria com 49%. Com a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados.

A pesquisa também tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mim ou para menos. Em ambas, o nível de confiança é de 95%.

O levantamento do Datafolha foi realizado entre 26 e 27 de outubro, com 5.093 entrevistados. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e foi registrada no TSE sob o número SP-03417/2018.326. O Ibope entrevistou 2.002 pessoas, entre os dias 26 e 27 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo foi registrada no TRE-SP sob o número SP-02081/2018 e no TSE sob o registro BR-04466/2018.