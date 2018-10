O ex-juiz Wilson Witzel (PSC) venceria o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) na corrida ao governo do estado do Rio, indicam os institutos de pesquisas Ibope e Datafolha.

De acordo com o Ibope, Witzel aparece à frente com 54%, enquanto que Paes possui 46% das intenções de votos válidos. Já o Datafolha indica que Wtizel tem 53%, enquanto que Paes aparece com 47 %.

Ambas as pesquisas têm margem de erro de 2 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%.

O Datafolha entrevistou 3.008 eleitores entre os dias 26 e 27 de outubro. A pesquisa, contrata pelo jornal Folha de S.Paulo, foi registrada no TRE-RJ sob o número Rj-08582/2018. O Ibope escutou 2.002 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e jornal O Globo, está registrada no TRE-RJ sob o número RJ-00213/2018