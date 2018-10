Embora lidere a corrida para o governo de São Paulo com ligeira vantagem em todo o Estado, o candidato tucano e ex-prefeito João Doria vive situação oposta na cidade que administrou por um ano e três meses. Na capital paulista, seu adversário Márcio França (PSB) lidera a disputa com pelo menos 60% das intenções dos votos válidos.

A desvantagem de Doria na capital estadual foi medida pelas primeiras pesquisas Ibope e Datafolha do segundo turno. No levantamento do Ibope, divulgado na última quarta-feira, Márcio França tem 63% das intenções de votos válidos, contra 37% de João Doria. Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, o atual governador tem 60% contra 40% do ex-prefeito.

São os eleitores do interior, entretanto, que colocam Doria na liderança da disputa. Considerados os eleitores de todo o estado, o Datafolha mostra que o tucano tem 53% dos votos válidos contra 47% de França. Na pesquisa Ibope, também considerando as entrevistas feitas em todo o território paulista, Doria tem 52% dos votos válidos contra 48% de seu adversário.

O Datafolha ouviu 2.356 eleitores de 17 a 18 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento, contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP‐06938/2018.

A pesquisa Ibope foi contratada pela TV e Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo e realizou 1.512 entrevistas entre 15 e 17 de outubro — a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TRE-SP é SP‐07777/2018.