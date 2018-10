Datafolha: em SP, Doria lidera com 53% dos votos válidos; França tem 47%

O Datafolha divulgou, nesta quinta-feira 18, nova pesquisa de intenção de voto do segundo turno da disputa para o governo do estado de São Paulo. João Doria (PSDB) lidera, com 53% dos votos válidos. Márcio França, do PSB, tem 47%. Esta é a primeira pesquisa do instituto no segundo turno.

Nos votos totais, o tucano aparece com 44% da preferência do eleitor. O atual governador, por sua vez, tem 40%. Brancos e nulos somam 9%, e 7% não souberam ou não responderam.

A pesquisa, que ouviu 2.356 eleitores de quarta-feira (17) a esta quinta-feira, 18, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na levantamento feito pelo Ibope, divulgado na noite desta quarta-feira (17), Doria e França estavam tecnicamente empatados. O tucano tinha 52% dos votos válidos, e França, 48%.

O levantamento, contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP‐06938/2018. O nível de confiança é de 95%, ou seja, há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade.