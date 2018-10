Ibope em SP: Doria tem 52% dos votos válidos e França, 48%

O Ibope divulgou nesta quarta-feira, 17, a primeira pesquisa eleitoral do segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. O candidato do PSDB, João Doria, aparece no levantamento com 52% dos votos válidos, contra 48% do atual governador paulista, Márcio França (PSB). Os dois estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os votos válidos são calculados excluindo eleitores que declaram votar nulo, em branco e os indecisos. Para vencer a eleição, um candidato deve obter 50% dos votos válidos mais um.

Encomendada pela TV Globo e o jornal O Estado de S. Paulo, a pesquisa Ibope foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo SP‐07777/2018. O instituto ouviu 1.512 eleitores em 79 municípios paulistas entre os dias 15 e 17 de outubro.