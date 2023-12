Apoiadores de Bolsonaro protestam contra indicação de Flávio Dino ao STF

Na tarde deste domingo 10, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para mais uma vez protestarem contra a indicação do ministro Flávio Dino para o STF (Supremo Tribunal Federal).

Com roupas verde e amarelo, os bolsonaristas tomaram um quarteirão inteiro, entre o Masp e a rua Peixoto Gomide, atrás de um carro de som que tocava o hino nacional e os dizeres “Dino não, Dino não”. Empunhando faixas contra Flávio Dino os bolsonaristas argumentaram que o ministro não pode assumir um cargo no STF por ser “comunista.”

Além de Dino, os manifestantes também protestaram contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se mostraram a favor do voto impresso e defenderam os presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Lembraram ainda de Cleriston Pereira da Cunha, réu dos mesmos ataques, morto no Complexo Penitenciário da Papuda.

Mais cedo, os apoiadores de Bolsonaro, que está na Argentina para a posse do presidente Javier Milei, se reuniram para protestar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. No domingo passado houve protestos na Avenida Paulista com manifestantes chamando Lula de “ladrão” e criticando Alexandre de Moraes, convocados pelos deputados federais Carla Zambelli e Nikolas Ferreira, além do senador Magno Malta e do pastor Silas Malafaia por meio de vídeos gravados nas redes sociais.

Sabatina no Senado

Na próxima quarta-feira 13, Flávio Dino e o procurador Paulo Gonet, também indicado pelo presidente Lula, mas para a Procuradoria Geral da República (PGR), devem ser sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, com análise prevista para a própria quarta ou para quinta-feira, 14.