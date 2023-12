Sem Lula, Bolsonaro faz tudo para atrair os holofotes em posse de Milei

Mesmo tendo sido convidado pelo próprio presidente eleito da Argentina, Javier Milei, por meio de uma carta cordial no último dia 26, o presidente Lula optou por ir à posse do novo mandatário. Ele está sendo representado pelo ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e pelo embaixador brasileiro na Argentina, Julio Bitelli. Enquanto Lula preferiu não atiçar as polêmicas em torno do mal-estar que ocorreu entre ele e o político ultradireitista durante a campanha presidencial do país vizinho, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveita a ocasião para atrair todos os holofotes para a sua presença em solo portenho, como se ainda fosse chefe de estado.

Bolsonaro chegou à Argentina acompanhado da mulher, Michelle Bolsonaro, de dois filhos, o senador Flávio e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e de uma comitiva de cerca de cinquenta políticos e correligionários. Dois dias antes da posse, na sexta, 8, o ex-chefe do Executivo brasileiro teve um encontro com o novo presidente argentino no hotel Libertador, em Buenos Aires, onde Milei está hospedado. Participaram do encontro ainda o senador Ciro Nogueira (PP), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Após o encontro, Bolsonaro disse a jornalistas que a visita se tratou de uma “conversa entre amigos”.

Hoje, em sua chegada ao Parlamento argentino para a cerimônia de posse de Milei, mais uma vez tentou aproveitar a ausência de Lula e surfar na popularidade entre os conservadores. Bolsonaro se aproximou de centenas de pessoas que aguardavam a presença do novo mandatário argentino. Ele aproveitou os holofotes e falou com militantes de Milei, gravou vídeos, tirou fotos e só depois entrou no Congresso. Em suas redes sociais, o ex-presidente também tem aproveitado para chamar a atenção para a exposição que tenta turbinar no país vizinho. Já posto imagens andando em meio à multidão nas ruas de Buenos Aires e ao lado de aliados que foram para a posse, como o governador do Rio, de São Paulo e de Santa Catarina, Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas e Jorginho Mello, respectivamente. Nas redes sociais, também fez questão de publicar uma foto ao lado do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

A posse do presidente eleito da Argentina reunirá neste domingo 120 delegações internacionais. De acordo com o protocolo argentino, na cerimônia na qual o novo chefe de Estado é empossado, dentro do Parlamento, ex-presidentes estrangeiros ficam no mesmo local que delegações oficiais. Com isso, as chances dos representantes brasileiros do governo Lula se sentarem próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro são grandes. Fato que talvez tenha pesado na decisão do petista de não ir à cerimônia.

Durante a campanha, Milei chegou a chamar Lula de “presidiário comunista”. Ao convidá-lo para a posse abrandou o tom e pareceu selar a paz. Por meio de um convite-carta, o político ultradireitista disse desejar que o tempo de trabalho em comum dos presidentes no poder “seja uma etapa de trabalho frutífero e construção de laços” entre os dois países.