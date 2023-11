Bolsonaristas fazem ato na Paulista após morte de preso na Papuda

Bolsonaristas realizam uma manifestação neste domingo, 26, na Avenida Paulista, em São Paulo, para homenagear Cleriston Pereira da Cunha, réu dos ataques golpistas de 8 de janeiro que morreu após um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Centenas de pessoas se concentraram na frente do Masp com camisas verde e amarelas e bandeiras do Brasil. O protesto foi divulgado como um ato em memória de Cleriston Pereira e “em Defesa do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Humanos”, pautas antes criticadas pelos bolsonaristas e usadas para criticar a esquerda. Os manifestantes, no entanto, usaram a oportunidade para fazer críticas ao governo Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Gustavo Gayer (PL-GO), o senador Magno Malta (PL-ES) e o pastor Silas Malafaia participam do ato. O presidente Jair Bolsonaro havia confirmado presença, mas cancelou sua participação. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e advogado Fabio Wajngarten, que comandou a Secretaria de Comunicação do governo anterior, divulgaram vídeos em que os manifestantes pedem a volta do ex-presidente.

