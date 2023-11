A reação do bolsonarismo à indicação de seu ‘inimigo nº 1’ ao STF

A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF) já provoca a reação de bolsonaristas nas redes sociais e no Congresso. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta segunda-feira, 27, quando também confirmou a nomeação do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Pelas redes sociais, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro desencadearam uma onda de postagens críticas à indicação, muitas delas já tentando organizar uma reação para barrar a aprovação de seu nome no Senado.

Em uma delas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chama Dino de “hipócrita” e “notório perseguidor de opositores”, acompanhando uma foto do ministro fantasiado de guerrilheiro comunista.

#DinoNAO

Esta é a pauta: Lula desafia o Senado. Que o Senado faça história e barre pela 1ª vez uma indicação desta Não se pode privilegiar alguém por ser notório perseguidor de opositores políticos Alguém hipócrita que desrespeitou o Congresso, o próprio STF e os brasileiros… pic.twitter.com/QS8KiLfw9c — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 27, 2023

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou o anúncio de “politicagem” e ironizou que a indicação é excelente “se os ministros querem mais pessoas os hostilizando na rua”.

Dino no STF. Querem elevar ao máximo a politicagem no STF? Se os ministros querem mais pessoas os hostilizando na rua, a indicação está excelente. Mais instabilidade, brigas políticas e divisão entre os poderes. Dino no STF é o oposto a pacificação que queremos. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2023

Outras críticas vieram do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) e dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) republicou um vídeo da campanha eleitoral de 2022 em que Lula, durante um debate, afirma que nomear ministros do STF por amizade e partidarismo “não é democrático”.

Mais uma incoerência de lula que MENTIU MUITO nas eleições. pic.twitter.com/Q9tUJ3kdyL — Carla Zambelli (@Zambelli2210) November 27, 2023

Dino era magistrado e virou político. Agora quer voltar à magistratura? Será capaz de agir de forma justa, imparcial e diligente? — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) November 27, 2023

Seria um verdadeiro desastre a aprovação pelo @SenadoFederal de alguém como o atual ministro da justiça, revanchista e descumpridor reincidente da Constituição, para ocupar a vaga de ministro do STF. Se no Ministério da Justiça e Segurança Dino fez o que fez, imaginem no STF ! — Deputado Sanderson (@DepSanderson) November 27, 2023

Se confirmado, Dino iria para o STF “rivalizar” com Gilmar/Moraes.

Dino é a favor do aborto, de liberar drogas, desdenha do Parlamento, entra sem a Polícia em local dominado pelo tráfico no RJ, seus assessores receberam a “dama do tráfico” no MJ. Cabuloso!https://t.co/8jUAlG5lNu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 27, 2023

Já o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), que teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio, usou suas redes sociais para promover um abaixo-assinado do partido contra a indicação de Dino.

Desde o início do mandato, Dino é um dos alvos prediletos dos parlamentares da oposição. Entre janeiro e novembro, o ministro recebeu 46 convocações de deputados do PL para audiências públicas, às quais faltou recorrentemente alegando falta de segurança e excesso de ataques por bolsonaristas. Na semana passada, Dino acertou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma participação no plenário da Casa em 12 de dezembro.

A nomeação de Flávio Dino à cadeira no STF ainda depende da aprovação do Senado. Aliados de Jair Bolsonaro, como o deputado Mário Frias (PL-SP) e o vereador de São Paulo Fernando Holiday (Novo), mobilizaram a militância nas redes para cobrar que os senadores barrem a indicação de Dino na sabatina, que ainda não tem data para ocorrer.

Dos 52 senadores que votaram contra o abuso das decisões monocráticas no STF, quantos terão culhão de votar contra a indicação de Flávio Dino?#DinoNao — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) November 27, 2023

Se queremos paz nesse país, o senado precisa fazer o seu papel.

Cobre o seu senador! — MarioFrias (@mfriasoficial) November 27, 2023