Os principais candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018 voltam a se encontrar na tarde desta quarta-feira 26, para o quinto debate eleitoral na televisão, veiculado a partir das 17h45 pelo SBT. Participarão do encontro os candidatos Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). Convidado, Jair Bolsonaro (PSL) não comparecerá porque permanece hospitalizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Acompanhe ao vivo o debate entre os candidatos no SBT:

16:45 – Do hospital para o debate

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, teve alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado na noite de ontem para tratar de um sangramento na próstata. O candidato vai direto do hospital para participar do debate desta quarta-feira.