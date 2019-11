AO VIVO: Acompanhe a saída do ex-presidente Lula da prisão

O juiz federal Danilo Pereira Jr, da 12ª Vara Federal de Curitiba, atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinou nesta sexta-feira, 8, que ele seja solto. Com a decisão da magistrado, Lula deixará a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba após 580 dias preso.

O alvará de solutra de Lula se baseou na decisão tomada na quinta-feira 7 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu prisões de réus condenados em segunda instância para cumprir pena.

O petista cumpria pena no processo da Operação Lava Jato referente ao tríplex do Guarujá (SP), no qual foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão de Pereira Jr foi assinada às 16h15 e o alvará de soltura expedido às 16h21.

Acompanhe, passo a passo, a libertação do ex-presidente Lula:

17:41 – Lula deixa a sede da PF

Acompanhado do advogado Cristiano Zanin Martins e da presidente do PT Gleisi Hoffmann, o ex-presidente Lula deixou a sede da Polícia Federal.

17:37 – Movimentação de policiais

Policiais se movimentaram para a lateral do prédio da PF, o que aumentou a expectativa pela saída do petista.

17:30 – Corredor humano

Em sua conta no Twitter, o senador Humberto Costa mostrou um corredor humano formado por militantes para receber o ex-presidente Lula na saída da sede da PF em Curitiba.

17:23 – Repercussão mundial

A hashtag #LulaLivreAgora está em primeiro lugar nos trending topics mundial do Twitter. No Brasil, a disputa com opositores ao petista está mais renhida e ex-presidente domina os três principais assuntos com as hashtags #LulaLivreAgora, #LulaPreso e #LulaLivreHoje.

17:19 – Outros processos

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) marcou para o dia 27 de novembro o julgamento da apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação em primeira instância no processo referente ao sítio de Atibaia.

17:10 – Sorrisos e acenos

Acompanhada do ex-deputado Wadih Damous e do ex-senador Lindbergh Rodrigues, a filha do petista Lurian Cordeiro Lula da Silva distribui acenos e sorrisos à militância petista concentrada em frente à sede da PF em Curitiba.

17:02 – Despacho contrariado

Na decisão que autorizou a soltura do ex-presidente Lula, o juiz Danilo Pereira Júnior, titular da 12ª Vara de Execuções Penais, quis deixar um ponto claro: pessoalmente, é contra a decisão do STF que derrubou a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado.

17:00 – Preocupação com a segurança

Em seu despacho, o juiz Danilo Pereira Jr determinou que “autoridades públicas e os advogados do réu ajustem os protocolos de segurança para o adequado cumprimento da ordem, evitando-se situações de tumulto e risco à segurança

pública.”

16:57 – Chuva de habeas corpus

O procurador da Lava Jato Roberson Pozzobon, contrário à decisão do STF que impediu a prisão em segunda instância, cita uma “chuva de HCs” de condenados e questiona como o dia ficará conhecido na história.

BRASIL, 07 de novembro de 2019: o #STF decidiu por 6 x 5 proibir a prisão por condenação em segunda instância. Já chovem HC’s de condenados em todo Brasil, inclusive na #LavaJato, postulando aplicação do precedente do Supremo e soltura imediata. Como o dia ficará conhecido❓ — Roberson Pozzobon (@RHPozzobon) November 8, 2019

16:53 – Lula deve fazer ‘pronunciamento à Nação’

Roteiro prevê encontro com apoiadores que fizeram vigília em frente à PF em Curitiba e um discurso no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo.

1. Screen Shot 2019-11-08 at 17.42.35 zoom_out_map 1 /9 O ex-presidente Lula sai da prisão, em Curitiba (//Reprodução)

zoom_out_map 2 /9 Apoiadores do ex-presidente Lula esperam do lado de fora da sede da Polícia Federal, em Curitiba (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 3 /9 Lurian, filha de Lula, espera a saída do pai da sede da Policia Federal, em Curitiba (Reprodução/Reprodução)

zoom_out_map 4 /9 Policia Militar organiza a entrada da sede da Policia Federal, em Curitiba (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 5 /9 Apoiadores do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se concentram na frente da sede da Polícia Federal, em Curitiba (Cassiano Rosário/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 6 /9 Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em frente à sede da Polícia Federal, em Curitiba (Henry Milleo/AFP)

zoom_out_map 7 /9 Apoiadores do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fazem um gesto fora da sede da Polícia Federal, onde Lula cumpre pena de prisão, em Curitiba. (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 8 /9 Apoiadores do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fazem um gesto fora da sede da Polícia Federal, em Curitiba (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 9/9 Zanin e Valeska T. Martins, advogados que representam o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, são vistos em frente à sede da Polícia Federal, em Curitiba (Rodolfo Buhrer/Reuters)

16:45 – Frei Chico teme radicalismo e “enfrentamento”

Irmão do petista não viajou para Curitiba nesta sexta. Esteve com ele na quinta-feira passada.

16:43 – Militância mobilizada

Um grupo de manifestantes se aglomera em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. O local está cercado por policiais militares.

16:21 – Lula será solto

O juiz Danilo Pereira Jr emite o alvará de soltura de Lula.