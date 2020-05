Como a Covid-19 afeta o futuro de Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 04 de maio 00:00 9:20



Duas pesquisas mostram que o coronavírus está mudando a rotina dos brasileiros. Uma delas aponta que 16% conhecem alguém com Covid-19 e 26% tem medo de morrer caso sejam contaminados. É um índice muito grande. Outra mostra que 48% dos brasileiros tem muito medo de pegar a doença, o maior índice desde fevereiro. E nos dois levantamentos, o número de pessoas que consideram péssima a gestão de Bolsonaro sobre a pandemia cresce. Nunca o presidente foi tão impopular.

Isso significa que a tática de Jair Bolsonaro de minimizar o coronavírus, depois demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta, depois brigar com os governadores e agora tentar jogar a responsabilidade pelas mortes nos governadores e prefeitos, está dando errado. As pessoas não estão mais caindo nessa. Tirando os fanáticos, a cada semana o número de pessoas que considera que Bolsonaro está no caminho errado, cresce.

Na prática, o Brasil está com medo da Covid-19 e se sente desprotegido por um governo que não age com responsabilidade.