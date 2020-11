Trump planeja festa para 250 convidados na Casa Branca

O comitê de campanha do presidente Donald Trump planeja uma festa para 250 convidados no Salão Leste da Casa Branca caso ele seja reeleito.

A informação foi divulgada pela rede de TV CNN na tarde desta terça-feira 3. Inicialmente, a previsão era de que ao menos 400 pessoas participariam da comemoração.

Ainda de acordo com a emissora, todos os convidados passarão por testes rápidos de covid-19.

Inicialmente, o evento deveria acontecer no Trump Hotel, que também está localizado na capital americana.

O problema é que a atual legislação de Washington proíbe aglomerações com mais de 50 pessoas como forma de impedir a propagação do novo coronavírus.

Trump não escreveu qualquer discurso para o caso de derrota. Sua autoconfiança, porém, será fortemente abalada caso perca na Flórida, estado considerado fundamental para os planos de reeleição.

Ainda de acordo com a CNN, as últimas pesquisas de opinião derrubaram as esperanças do comitê de campanha. Aliados próximos ao presidente estão desanimados e não creem mais na vitória republicana.