‘Ganhar é fácil, mas perder nunca é’, diz Trump no dia das eleições

O presidente Donald Trump adotou um tom mais cauteloso na tarde desta terça-feira, 3, ao falar sobre as eleições americanas, mas disse estar confiante do resultado. “Ganhar é fácil, mas perder nunca é”, disse a jornalistas em seu comitê de campanha, na Virgínia. “Para mim não é fácil”, completou.

O republicano foi questionado se já havia preparado seu discurso de derrota, diante das pesquisas que dão vantagem a seu oponente, o democrata Joe Biden. “Não”, respondeu. “Não estou pensando em discurso de derrota ou vitória ainda. Mas, com sorte, faremos apenas um dos dois”, completou.

Trump ainda aproveitou para criticar a votação pelo correio, que pode atrasar a divulgação dos resultados. Americanos “têm direito a conhecer o vencedor” no dia da eleição, disse.

Mais cedo, Trump já havia dito que estava confiante em uma entrevista à emissora Fox News. Quando questionado se poderia se declarar vencedor antes mesmo da apuração final dos votos, afirmou que pretende esperar resultados conclusivos. “Mas só quando houver vitória. Você sabe, não há razão para jogar”, completou.

Desta vez, Trump se mostrou confiante com a vitória de seu partido nos estados do Texas e do Arizona – duas regiões tradicionalmente republicanas, mas que se tornaram locais de disputa acirrada em 2020.

O presidente ainda mencionou a abertura de um processo em um condado da Pensilvânia, onde as autoridades locais são acusadas de irregularidades pelos republicanos.

Processo na Pensilvânia

Republicanos da Pensilvânia processaram autoridades em um condado suburbano próximo à Filadélfia alegando que eles permitiram que votos enviados pelo correio fossem contados antes desta terça-feira. Segundo a legislação do Estado, votos antecipados enviados pelo correio só podem começar a ser contados às 7h do dia da votação.

O processo, aberto no tribunal federal da Filadélfia por uma candidata republicana ao Congresso, e Clay Breece, presidente do partido no condado de Berks, alega que a contagem antecipada favorece os democratas. Os republicanos afirmaram ainda que as autoridades do condado estão permitindo que alguns eleitores com cédulas defeituosas as corrijam

A expectativa é que o condado de Montgomery e os outros subúrbios da Filadélfia devam favorecer o democrata Joe Biden, assim como fizeram em 2016 com Hillary Clinton.