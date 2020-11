Cinco estados para ficar de olho durante a apuração nos EUA

As eleições presidenciais deste 3 de novembro nos Estados Unidos devem ser definidas em alguns estados-chave, que o democrata Joe Biden precisa conquistar para tirar a Casa Branca do presidente republicano Donald Trump. Durante a apuração dos votos, essas regiões também devem ser as que mais atrairão a atenção de eleitores, analistas e veículos da imprensa.

Os candidatos competem pelo Colégio Eleitoral. Nesse sistema, cada estado recebe um certo número de votos baseado no tamanho de suas populações. Há 538 votos em disputa — e o vencedor precisa receber 270 deles ou mais.

É tradição no país que alguns estados votem de forma similar em todas as eleições. Estados como a Califórnia e Nova York, por exemplo, costumam eleger candidatos democratas, enquanto Alabama, Kansas e Idaho votam nos republicanos.

Há algumas regiões, porém, que alternam sua escolha a cada ano e por isso são chamadas de estados-pêndulo. Em 2020, alguns desses estados serão essenciais para determinar o vencedor da votação.

Pensilvânia

O estado natal de Biden, que garante 20 votos, é marcado pelo declínio industrial. Trump, que venceu a uma margem mínima neste estado há quatro anos, espera manter o apoio da população rural branca, enquanto se espera que as grandes cidades votem fortemente em Biden, que tem investido em recursos publicitários generosos na área.

Os voluntários do presidente invadem o estado, especialmente nos subúrbios, espaços críticos. Porém, segundo a média das últimas pesquisas realizada pelo site RealClearPolitcs, Biden lidera na região por 1,2 pontos percentuais.

A apuração por ali, porém, exigirá a paciência. O estado só permite o início da contagem dos votos enviados pelo correio na manhã do dia da eleição e, por isso, uma conclusão deve demorar a ser publicada. A lei local ainda permite que as cédulas recolhidas até 6 de novembro sejam consideradas.

Arizona

O Arizona (11 votos) é um reduto republicano há décadas, mas seu eleitorado está mudando com uma crescente comunidade latina e um influxo de californianos mais liberais. Os eleitores conservadores apreciam os esforços de Trump para restringir a imigração ilegal e construir um muro na fronteira com o México.

No entanto, Trump prejudicou suas chances nesta área do sul ao criticar repetidamente o falecido senador John McCain, que representou o Arizona por décadas em Washington e cujo legado ainda permanece na política estadual. Biden lidera por 0,9 pontos percentuais, com base na média do RCP.

A justiça eleitoral local deve começar a publicar os primeiros resultados já na noite desta terça, mas um cenário final pode demorar alguns dias.

Texas

Região tradicionalmente republicana, a última vez em que um democrata ganhou no Texas foi em 1976. Neste ano, porém, os democratas vêm uma possibilidade de sucesso, já que as pesquisas estão mais acirradas do que o normal.

Uma vitória de Biden por ali provavelmente acabaria com qualquer chance de reeleição para Trump. O estado tem o segundo maior colégio eleitoral do país (38 delegados), atrás apenas da Califórnia.

Segundo as médias das últimas pesquisas elaborada pelo site RealClearPolitcs, Trump tem atualmente 1,2 pontos percentuais de vantagem. Os resultados no estado devem começar a ser liberados já nesta noite.

Flórida

A organização da votação na Flórida acredita que o estado deve ser um dos primeiros a liberar os resultados parciais nesta terça. A região, que foi essencial para a vitória de Trump em 2016, promete ser importante neste ano também.

A maioria dos especialistas diz que a Flórida é o bunker de Trump: caso se rompa, o presidente provavelmente perderia a reeleição. Por isso os republicanos montaram uma defesa feroz na região, que é o lar de uma grande comunidade de origem cubana e de inúmeros aposentados, ambos inclinados ao voto conservador.

Ainda assim, há uma grande parcela dos imigrantes latinos que são mais inclinados ao Partido Democrata. Os integrantes da legenda acusam seus rivais de suprimir o acesso ao voto, especialmente em comunidades com pessoas negras.

Segundo a média das últimas pesquisas, Biden lidera com 0,9 pontos percentuais. O estado dá ao seu vencedor 29 votos no Colégio Eleitoral, por isso recebe tamanha atenção.

Geórgia

No estado tradicionalmente republicano, as urnas fecham às 21h, mas as autoridades eleitorais dizem que precisarão de alguns dias para concluir a apuração dos votos.

Pesquisas mostram que Biden e Trump estão tecnicamente empatados. Segundo a média do RealClearPolitcs, o republicano tem cerca de 1 ponto percentual de vantagem.