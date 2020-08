Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, é preso e indiciado por fraude

O ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Steve Bannon, e mais três pessoas foram indiciadas por fraude e presas pelas autoridades de Nova York nesta quinta-feira, 20. Segundo a acusação, Bannon desviou dinheiro de um fundo criado por Brian Kolfage, também preso, para investir em um muro na fronteira com o México.

A procuradora interina do distrito sul de Nova York, Audrey Strauss, disse que Bannon e outros três acusados “cometeram uma frande de centenas de milhares de dólares, capitalizando seu interesse de financiar um muro na fronteira para arrecadar milhões, sob o falso pretexto de que todo o dinheiro seria gasto na construção”, quando na verdade parte da quantia “foi destinada a financiar o luxuoso estilo de vida” de Brian Kolfage, fundador da campanha” para construir o muro.

Kolfage ficou com 350.000 dólares do fundo enquanto Bannon recebeu mais de um milhão de dólares através de uma organização sem fins lucrativos. Segundo o jornal americano The New York Times, Kolfage havia prometido aos doadores que “iria construir o muro” e que não iria “pegar nem um centavo como salário ou compensação”.

Além de Bannon e Kolfage, que deverá se apresentar nesta quinta-feira perante a um juíz, foram acusados Andrew Badolato e Timothy Shea. A procuradora recomendou a pena mínima de 20 anos de prisão para cada acusado.

Steve Bannon é conhecido por ser espalhar teorias conspiratórias de extrema-direita, além de ser dono de uma rede de sites de desinformação. O ex-conselheiro foi peça chave durante a campanha de Trump à Casa Branca em 2016. Com um discurso incendiário, Bannon teve discondâncias com o presidente nos meses seguintes a eleição e rompeu totalmente com o republicano.

Bannon tentou exportar os ideias conservadores e conspiratórios que acredita para fora dos Estados Unidos ao tentar criar uma universidade na Itália. Também apoiou a eleição do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (Sem partido), além de ter se encontrado com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em setembro de 2018.

O ex-conselheiro, que também jantou com autoridades brasileiras ao lado do filósofo de extrema-direita Olavo de Carvalho, foi uma das mentes criativas ao lado do ministro das Relações exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, na elaboração do discurso de Bolsonaro para a Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 2019.