Eduardo trata sobre soberania da Amazônia em reunião com Steve Bannon

Postulante ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu, nesta segunda-feira 23, com Steve Bannon, ex-estrategista do presidente americano Donald Trump. Eduardo, que está em Nova York como parte da comitiva brasileira para a Assembleia-Geral da ONU, divulgou fotos do encontro em suas redes sociais.

“Prazer encontrar hoje com Steve Bannon e conversar, dentre outros temas, sobre como a Amazônia é usada pelo establishment internacional (globalistas) para atacar o Brasil e o presidente Bolsonaro”, escreveu o deputado.

“O interesse não é em cuidar dos índios ou da floresta e sim em construir a narrativa para amanhã pleitear – mais uma vez – a sua internacionalização. Ninguém preserva mais do que o Brasil, existem interesses por trás desse discurso “paz e amor” de alguns chefes de Estado”, completou Eduardo.

Responsável pelo blog de extrema-direita Breibart News, Bannon se desentendeu com o Trump em 2018, depois de uma série de comentários controversos sobre o movimento nacionalista branco. Por conta disso, outra reunião dele com membros da família Bolsonaro – em Washington, no mês de março – foi vista pelo Itamaraty como uma grosseria do governo brasileiro, bastante alinhado com o presidente republicano.

Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro realizará o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU. O presidente brasileiro chegou a comentar a expectativa de participar de um jantar com Trump durante sua passagem por Nova York.