Southwest dá 5 mil dólares a passageiros de avião que fez pouso forçado

Alguns passageiros que estavam no voo 1380 da Southwest Airlines que fez um pouso forçado na Philadelphia, Estados Unidos, receberam um cheque de 5.000 dólares (aproximadamente 17.000 reais) e um pedido de desculpas da companhia.

Na terça-feira, o avião fazia uma viagem de Nova York para Dallas quando um motor explodiu, espalhando estilhaços que acercou uma janela e sugou uma passageira para fora. Jennifer Riordan foi puxada de volta para a aeronave por outros passageiros, mas morreu em um hospital na Philadelphia.

Sete pessoas ficaram feridas no acidente. O voo partiu do aeroporto de LaGuardia, na região metropolitana de Nova York, rumo a Dallas, no Texas, com 143 passageiros a bordo e 5 comissários.

Segundo apurou a CNN, ao menos três passageiros receberam uma carta com “sinceras desculpas” juntamente com o cheque.

“Valorizamos você como nosso cliente e esperamos que você nos permita outra oportunidade para restaurar sua confiança na Southwest como a companhia aérea com a qual você pode contar para suas necessidades de viagem”, dizia a carta de Kamau Siwatu, um passageiro que conversou com a rede americana. “Neste espírito, estamos enviando um cheque no valor de 5.000 dólares para cobrir qualquer uma de suas necessidades financeiras imediatas”.

A carta também informava que os passageiros receberam um voucher de viagem de 1.000 dólares.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Na quinta-feira, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) encontrou rachaduras internas em uma das pás do ventilador que resfriava o motor do avião da companhia e agora investiga se as rachaduras poderiam ter causado a explosão.

A piloto do voo, Tammie Jo Shults está sendo considerada uma heroína de “nervos de aço” por ter realizado o pouso de emergência. “A piloto voltou para falar com cada um de nós pessoalmente. Essa é uma verdadeira heroína americana”, escreveu Diana McBride Self, que estava no voo, em uma postagem no Facebook. “Um grande obrigada por seu conhecimento, orientação e bravura em uma situação traumática”.