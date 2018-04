Avião faz pouso de emergência em Aeroporto da Filadélfia

Um avião da Southwest Airlines teve de fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da Filadélfia, nos Estados Unidos, após uma falha em um dos seus motores.

Ao menos um passageiro foi levado ao hospital em estado crítico. Outras 12 pessoas foram atendidas no local, sete delas com ferimentos leves.

A falha no motor foi seguida de uma janela que se quebrou, espalhando estilhaços em todo o avião e despressurizando a cabine. As autoridades federais não detalharam o que causou os danos no equipamento.

O pouso do Boeing 737-700 aconteceu por volta das 11h da manhã desta terça-feira no horário local (12h em Brasília). O voo 1380 partiu do Aeroporto LaGuardia em Nova York e estava a caminho de Dallas quando algo deu errado e ele foi desviado para a Filadélfia.

Uma foto tirada de dentro do avião pelo passageiro Kristopher Johnson mostra o motor danificado.

LIVE UPDATES: Southwest flight makes emergency landing in Philadelphia; Took hard left turn; Passenger: "We lost the left side engine" (Photo: Kristopher Johnson) https://t.co/dqUTs37CCv pic.twitter.com/mOpfKnRBSD — Brian Ries (@moneyries) April 17, 2018

Outro passageiro, Marty Martinez, fez uma breve transmissão ao vivo no Facebook com a legenda: “Algo está errado com o nosso avião! Parece que estamos caindo! Pouso de emergência!”. Martinez disse à emissora CBSN que pensou por alguns instantes que estava gravando seus “últimos momentos”. Segundo ele, havia “sangue por toda parte” no avião.