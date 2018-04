Rachadura é encontrada em motor da Southwest Airlines

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) dos Estados Unidos encontrou rachaduras internas em uma das pás do ventilador que resfriava o motor do avião da companhia SouthWest Airlines, divulgou a TV americana CNN nesta quinta-feira. As autoridades estão investigando se essa pequena fenda poderia ter levado à falha do motor.

A aeronave teve de fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da Filadélfia na terça-feira. Uma mulher morreu durante o incidente e outras sete pessoas foram atendidas no local, com ferimentos leves.

Os fabricantes de aeronaves costumam inspecionar regularmente os motores em busca de rachaduras usando aparelhos de raios-X ou aparelhos de ultrassom, capazes de identificar até as menores fendas.

A Southwest Airlines disse, em comunicado enviado à CNN, que os trabalhadores fizeram apenas uma inspeção visual do motor que falhou. Uma inspeção mais detalhada estava programada para acontecer em dezembro.

A Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse na quarta-feira à noite que ordenará inspeções completas em certos motores CFM56-7B nas próximas duas semanas, exigindo que seja feita uma avaliação ultrassônica das pás do ventilador quando elas atingirem um determinado número de ciclos.

Sumwalt, no entanto, disse que ainda é cedo para determinar com certeza que essa rachadura foi a responsável pela falha no motor. “Sei que as pessoas querem respostas imediatamente. Nós faremos uma investigação muito metódica”, disse. “Agora, só queremos documentar tudo que pudermos.”

As autoridades entrevistaram os pilotos e estão coletando as imagens de vídeo dos passageiros que passaram pelos 22 minutos de caos durante o pouso de emergência. Também conseguiram recuperar o gravador de voz do avião e o gravador de dados de voo. Agora, procuram todos os restos da aeronave para tentar reconstruí-la.