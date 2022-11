Seca extrema revela cidade de 3,4 mil anos no Iraque

As ruínas de Zakhiku, cidade submersa no rio Tigre, ressurgiram este ano por conta da queda no nível da água provocada pela seca no Iraque.

O território foi fundado por volta de 1.800 aC pelo Antigo Império Babilônico que governou a Mesopotâmia entre os séculos 19 e 15 a. C. Com apenas água e solo na área, Zakhiku foi estabelecida para facilitar o tráfego de mercadorias em uma rota comercial na região que inclui o atual Oriente Médio, Turquia e Egito.

A feitoria tornou-se um importante centro comercial da região por cerca de 600 anos antes de ser atingida por um terremoto e posteriormente abandonada.

Zakhiku desapareceu completamente na década de 1980, quando foi inundada e submersa como parte do projeto da represa de Mosul, construída sob o falecido líder iraquiano Saddam Hussein.

Com as mudanças climáticas, o país tem enfrentado secas extremas desde 2019, com temperaturas acima dos 50 ºC no verão. Em dezembro passado, foi liberada água da barragem para irrigar terras agrícolas.

À medida que o nível da água caiu, Zakhiku emergiu no início deste ano na região curda do Iraque.

Uma equipe de arqueólogos locais e alemães entrou em ação para escavar o local, descobrindo novos detalhes sobre a cidade após uma breve escavação inicial em 2018 que revelou um palácio.