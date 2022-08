Seca intensa em represa revela monumento pré-histórico na Espanha

A onda de calor que assola a Espanha provocou um efeito colateral inesperado: o descobrimento de um monumento de pedras pré-histórico em uma represa cuja linha de água recuou após a pior seca do país em décadas. O círculo formado por dezenas de pedras megalíticas emergiu no reservatório de Valdecanas, na região de Estremadura, oeste da Espanha, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da capacidade.

+ Com derretimento das geleiras, múmia de 500 anos é achada nos Alpes

“É uma surpresa, é uma oportunidade rara poder acessá-lo”, disse o arqueólogo Enrique Cedillo, da Universidade Complutense de Madri, um dos especialistas que correm para estudar o círculo antes que ele volte para debaixo d’água.

As pedras pré-históricas da Espanha foram inicialmente descobertas pelo arqueólogo alemão Hugo Obermaier em 1926, mas a área foi inundada em 1963 em um projeto de desenvolvimento rural sob a ditadura de Francisco Franco. Desde então, o sítio arqueológico só se tornou totalmente visível quatro vezes.

Cedillo estimou que a construção rochosa remonta a 5000 a.C.. O complexo foi nomeado como “dólmen de Guadalperal”, mas apelidado de “Stonehenge espanhol”, em referência ao monumento semelhante, formado por círculos concêntricos de pedras de 5 metros de altura e de quase 50 toneladas, localizado na Inglaterra.

+ Arqueólogos encontram escombros inéditos de aldeia medieval na Inglaterra

Continua após a publicidade

Os dólmens são pedras dispostas verticalmente, geralmente suportando uma pedra plana. Embora existam muitos espalhados pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem os ergueu. Restos humanos encontrados nos arredores desses complexos levaram estudiosos à teoria de que essas construções podem ser túmulos.

+ Cabeça de Hércules é encontrada submersa em naufrágio na Grécia

A descoberta é vista como uma oportunidade para empreendedores da região, que estimam que o turismo e o comércio irá se intensificar em torno do monumento. As associações históricas e turísticas locais defenderam a mudança das pedras de Guadalperal para um museu ou outro lugar em terra firme.

+ Mudanças climáticas provocam efeito paradoxal em relíquias históricas

Contudo, a seca que provocou o surgimento das rochas está causando prejuízos aos agricultores locais, que afirmam que suas plantações foram devastadas pelo clima quente.

As mudanças climáticas deixaram a península ibérica em seu período mais seco em 1.200 anos, e espera-se que as chuvas de inverno diminuam ainda mais, mostrou um estudo publicado pela revista Nature Geoscience.