Arqueólogos encontram escombros inéditos de aldeia medieval na Inglaterra

Nesta quarta-feira, 22, mais de uma dúzia de casas de pedra foram reveladas em pesquisas geofísicas em High Hunsley, perto de Beverly, na Inglaterra. Além disso, escavações realizadas no início deste ano desenterraram cerâmicas do século 12. O gerente do projeto, Diarmaid Walshe, acredita que o povoado pode ter habitado no século 5 ou 6.

Uma escavação comunitária, liderada por grupos de arqueologia do Humber Timelines e Ethos Heritage CIC, começará no dia 16 de julho e deve durar três semanas.

Ao examinar registros em papel, fotografias e artefatos desenterrados durante a escavação de teste, Walshe deduziu que as últimas casas foram abandonadas por volta de 1820. Em entrevista à BBC, ele ressaltou a importância da escavação para entender porque a vila ficou deserta.

“Sabemos que nos séculos 16 e 17 muitas terras foram cercadas. As pessoas foram expulsas por ricos proprietários, as cidades começaram então a se expandir e deixou de ser lucrativo morar nessas áreas”, disse o arqueólogo.

A análise de cerâmicas, vidros, botões e moedas e a profundidade onde elas estão localizadas ajudará a determinar quando a vila foi ocupada.

Walshe afirmou que os arqueólogos irão empregar um método testado e comprovado chamado “escavação em área aberta”.

“Isso envolverá uma grande área de dez metros por 25 metros, que será escavada sobre o que acreditamos ser uma casa medieval”, explicou.

O gerente disse que o estudo será fundamental para entender parte da herança que foi esquecida ao longo do tempo do East Riding of Yorkshire, um distrito com status de autoridade unitária e um condado cerimonial da Inglaterra, que já foi ocupado por assentamentos escandinavos antes de ser ocupado pelo Rei Henry VIII da Inglaterra no século 16.