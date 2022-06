Reinado de Elizabeth II é o segundo mais longo da história

A rainha Elizabeth II se tornou nesta segunda-feira, 13, a segunda monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos e 127 dias. A soberana de 96 anos está atrás somente do rei Luís XIV da França, que esteve no poder por 72 anos.

No último domingo, 12, Elizabeth II ultrapassou oficialmente o rei Bhumibol Adulyadej, que governou a Tailândia de 1946 até sua morte, em 2016.

O aniversário de 70 anos da rainha foi celebrado na última semana em diversos eventos na Inglaterra e no mundo, incluindo um coquetel no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A festividade, chamada de Jubileu de Platina, foi declarada como feriado de quatro dias no Reino Unido e reuniu dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Londres, evidenciando a popularidade de Elizabeth entre os britânicos.

Em agradecimento durante as comemorações, a rainha emitiu um comunicado dizendo se sentir “honrada e profundamente tocada” pela multidão que esteve presente nas festividades. “Continuo empenhada em servi-los com o melhor de minha capacidade, apoiada por minha família”, disse a monarca.

Um pesquisa recente do instituto YouGov revelou que o reinado de Elizabeth tem 84% de aprovação da população. Outros levantamentos divulgados na semana do Jubileu de Platina apontaram que oito em cada 10 pessoas tinham uma visão positiva da soberana, e que três quartos dos cidadãos do país achavam que ela havia feito um bom trabalho como rainha.

Em setembro de 2015, ela se tornou a britânica com o reinado mais longo, quando superou o reinado de sua tataravó, a rainha Vitória. Na ocasião, Elizabeth II também se tornou a monarca feminina como mais tempo de trono no mundo.

Se a rainha ainda governar em maio de 2024, ela assumirá o título de monarca mais antiga do mundo. Por enquanto, o título pertence ao rei Luís XIV que subiu ao trono da França com apenas 4 anos de idade e governou até seus 76 anos.

A atual rainha britânica tomou posse aos 25 anos, após a morte prematura de seu pai, consumido por um câncer de pulmão aos 56 anos, em 1952. Apesar de longeva, ela esteve ausente de muitos eventos públicos de alto escalão nos últimos meses, devido à problemas de saúde.

Pela primeira vez em 59 anos, o príncipe Charles a substituiu na cerimônia de abertura do Parlamento do Reino Unido, no início de maio. O herdeiro da rainha também representou a mãe em alguns momentos do Jubileu de Platina.

Aos 73 anos, Charles assume pouco a pouco funções da rainha em eventos oficiais, numa transição progressiva que sinaliza um suposto fim da era Elizabeth II.