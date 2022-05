Príncipe Charles faz discurso da rainha Elizabeth II pela primeira vez

O príncipe Charles ocupou lugar da rainha Elizabeth II durante a cerimônia de abertura do Parlamento do Reino Unido nesta terça-feira, 10. Pela primeira vez em 59 anos a monarca faltou ao evento, deixando o simbólico “discurso do trono” a cargo seu filho e herdeiro, nos primeiros sinais da transição do reinado mais longo do mundo.

Devido a “problemas de mobilidade”, a rainha de 96 anos decidiu, de modo “relutante”, segundo informações do Palácio de Buckingham, não comparecer ao tradicional evento de abertura do Parlamento, quando são lidos os planos do governo para o próximo ano parlamentar. Durante sete décadas de seu reinado, Elizabeth II só perdeu a ocasião duas vezes – em 1959 e 1963 -, quando estava grávida dos filhos Andrew e Edward.

Acompanhado de sua esposa, Camilla Parker Bowles, e de seu filho mais velho, o príncipe William, Charles sentou-se ao lado da coroa da rainha. Seguindo o exemplo de sua mãe, o príncipe de Gales fez o discurso em tom formal e neutro, para evitar qualquer sensação de aprovação ou desaprovação das políticas.

Charles detalhou a agenda legislativa elaborada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que busca reconquistar o apoio dos britânicos para os próximos dois anos, até as eleições legislativas, quando buscará a reeleição em meio a uma crise de imagem.

De acordo com o texto lido pelo príncipe, o governo tentará “ajudar a aliviar o custo de vida, reduzir as desigualdades e apoiar o Banco da Inglaterra no esforço para devolver a inflação a sua meta”. Entre os 38 projetos de leis para o novo ciclo legislativo, também aparecem medidas a favor da transição energética e mudanças para “aproveitar as oportunidades” oferecidas pelo Brexit, como novas regras de concorrência e o controle da imigração.

Cada vez mais, o número um na linha de sucessão substitui a rainha em eventos oficiais, dando sinais de um suposto fim da era Elizabeth II. A monarca mais velha e com o reinado mais longo do mundo esteve ausente de quase todos os eventos públicos de alto escalão nos últimos meses.

O estado de saúde de Elizabeth, que completa 70 anos de reinado em 2022, tem despertado mais preocupação desde a noite que ela passou no hospital, oito meses atrás —sua primeira internação desde 2013. Na época, a rainha foi orientada a cancelar a participação em atos públicos para repousar.

Espera-se que a rainha seja vista em público durante quatro dias de celebração em junho para marcar seu Jubileu de Platina. O Palácio de Buckingham disse na semana passada que planejava participar da maioria dos grandes eventos durante as comemorações, mas sua presença não seria confirmada até o dia.