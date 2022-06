Rainha Elizabeth sente ‘desconforto’ e não participará de eventos na sexta

O Palácio de Buckingham afirmou que a rainha Elizabeth II não irá comparecer à igreja na próxima sexta-feira, 3, para a continuação da comemoração de seus 70 anos de reinado depois de sentir “desconforto” nos eventos desta quinta.

A celebração, chamada de Jubileu de Platina, foi declarada como feriado de quatro dias no Reino Unido e contará com festividades, que vão desde um enorme show com a presença de ídolos, como a banda Queen, até pequenas festas de rua.

O palácio diz que “com grande relutância” a rainha de 96 anos decidiu pular o compromisso na Catedral de São Pedro e que a monarca “aproveitou muito o desfile desta quinta, mas experimentou algum desconforto”.

Nesta quinta, a rainha entrou cautelosamente na varanda do Palácio de Buckingham e atraiu aplausos das dezenas de milhares de pessoas que foram se juntar a ela no início das comemorações. Usando bandeiras do Reino Unido, algumas pessoas chegaram a acampar a noite na esperança de ter um vislumbre da líder da Família Real, cujas aparições estão se tornando cada vez mais raras.

Elizabeth, que se tornou rainha aos 25 anos, é a monarca com o reinado mais longo do Reino Unido e a primeira a atingir a marca de 70 anos no trono. Sorrindo, ela conversou com seu bisneto Louis, de 4 anos, e acenou para a multidão.

Usando um vestido azul, a rainha foi acompanhada por mais de uma dúzia de membros da realeza. O casal Meghan Markle, 40, e Harry, 37, que abdicou das funções da realeza em 2020 e se mudou para Los Angeles, assistiu ao desfile, mas não apareceu na sacada do palácio para saudar a multidão ao lado dos principais membros da Família Real.

O segundo filho da rainha, príncipe Andrew, de 62 anos, envolvido num processo de abuso sexual contra uma menor nos Estados Unidos desde fevereiro, também não fez aparição pública no Palácio de Buckingham. Andrew nega ter cometido o crime.

A festa está sendo preparada há meses, e eventos ocorrem desde o início do ano. Isso porque duas datas são comemoradas em relação à chegada de Elizabeth à coroa. A primeira é o dia 6 de fevereiro – conhecido como Dia da Ascensão, data em que o rei George VI morreu e Elizabeth passou a ser a monarca do Reino Unido –, e a segunda é o dia 2 de junho, no qual ocorreu a cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, em Londres, em 1952.

Um breve distúrbio ocorreu durante o desfile, quando várias pessoas correram na frente de soldados que marchavam na avenida Mall. Os envolvidos no incidente foram presos.

Pesquisas de opinião mostram que Elizabeth continua muito popular e respeitada entre os britânicos. Um levantamento feito nesta semana revelou que oito em cada 10 pessoas tinham uma visão positiva dela, e outra pesquisa descobriu que três quartos da população do Reino Unido achavam que ela havia feito um bom trabalho como rainha.

No entanto, a monarquia tem enfrentado alguma em meio à críticas pelo passado escravocrata do império britânico em particular nas ex-colônias. Internamente também estão surgindo movimentos contrários ao modelo atual de governo do Reino Unido.