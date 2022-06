As duas preocupações atuais da rainha Elizabeth que têm a ver com o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Encerrando a comemoração do 96º aniversário da rainha Elizabeth II e do seu Jubileu de Platina, que marca os 70 anos do reinado de Sua Majestade, o cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, foi o anfitrião de um coquetel no Copacabana Palace, no Rio, na noite desta segunda-feira, 6. Melanie Hopkins, embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, falou sobre as preocupações atuais da monarca em relação ao Brasil e o mundo.

“São setenta anos a serviço do povo do Reino Unido. O povo brasileiro, assim como as pessoas ao redor do mundo, tem problemas específicos que tocam a rainha. Um dos temas mais urgentes está nos efeitos das mudanças climáticas. A COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021), por exemplo, foi um sucesso histórico, graças a nossos parceiros, incluindo os brasileiros. O Reino Unido e o Brasil têm parcerias históricas na área climática, como financiamento nacional sobre o clima, destinando para aqui 270 milhões de libras para programas de agricultura, preservação de florestas, potencial energético e infraestrutura sustentável. Outro tema que tem preocupado a rainha nos últimos anos é a pandemia de Covid-19. Grande orgulho para nós foi a colaboração entre os países pelo desenvolvimento de vacinas de Oxford”, disse a embaixadora britânica.