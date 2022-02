Rainha Elizabeth completa amanhã mais longo reinado da história britânica

No domingo, 6, a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, se tornará o primeiro monarca britânico a completar setenta anos de reinado. A marca histórica será celebrada ao longo do ano todo, com o destaque ocorrendo em junho, quando haverá um feriado de quatro dias.

Elizabeth ascendeu ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, sucedendo ao pai, rei George VI. Elizabeth, então com 25 anos de idade, encontrava-se no Quênia com o marido, príncipe Phillip (1921-2021), quando recebeu a notícia da morte do pai e de sua imediata ascensão.

O tour por países africanos foi interrompido e Elizabeth voltou a Londres, onde já foi recebida como rainha pelo ex-primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965).

A cerimônia de coração aconteceu no dia 2 de junho de 1953.

A rainha acompanhou mudanças históricas ao longo de seu reinado. Um dos mais importantes foi o fim do Império Britânico, em 1997, com a devolução de Hong Kong à China.

A década de 1990 foi especialmente turbulenta para a rainha. A morte da princesa Diana, em 1997, desencadeou uma onda de críticas à postura da família real, acusada de frieza e certo desprezo pela comoção mundial que tomou conta do mundo na ocasião.

No ano passado, Elizabeth perdeu o marido, Phillip, com quem estava casada desde 1947. Phillip morreu no dia 9 de abril de 2021.