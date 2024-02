Rei Charles aparece em público pela 1ª vez após diagnóstico de câncer

O rei Charles III foi visto em público pela primeira vez nesta terça-feira, 6, desde que o Palácio de Buckingham confirmou que ele foi diagnosticado com câncer. O monarca britânico apareceu de carro, deixando a sua residência de Clarence House, em Londres, com a rainha consorte Camilla.

Charles, que tem 75 anos, e sua esposa cumprimentaram a multidão do banco de trás do carro, com as janelas fechadas, distribuindo acenos e sorrisos. Segundo a agência de notícias britânica PA, eles tiveram que ir à residência real vizinha, o Palácio de Buckingham, antes de tomar um helicóptero com destino a Sandringham, outro castelo da família real no leste da Inglaterra.

Diagnóstico de câncer

O rei começou tratamento contra um câncer na segunda-feira 5, de acordo com um anúncio do Palácio de Buckingham sobre o diagnóstico. A declaração, feita através de um comunicado, se dá poucos dias depois do monarca britânico ter sido internado por um “procedimento de correção” por um quadro benigno de próstata aumentada.

O câncer teria sido identificado justamente durante esta internação, segundo o palácio. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que a doença foi detectada precocemente.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, uma questão separada de preocupação foi observada. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer”, disse o Palácio.

Buckingham não disse, no entanto, qual o tipo do câncer ou qual o estágio – apenas negou ser um câncer de próstata.

No comunicado, o palácio afirma que Charles escolheu compartilhar o diagnóstico para “prevenir especulações e na esperança de que possa ajudar o entendimento público para todos aqueles do mundo que são afetados pelo câncer”.

Família real

Segundo a emissora britânica BBC, o rei informou os dois filhos sobre seu diagnóstico, com contatos regulares com o príncipe William, seu herdeiro na sucessão ao trono. Charles herdou o trono em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, e foi coroado em maio do ano passado na abadia de Westminster.

Já o príncipe Harry, que mora nos Estados Unidos, chegou à terra natal nesta terça – sem a esposa, Meghan Markle – para ver o pai nos próximos dias.

Embora tenha anunciado uma pausa nos seus eventos públicos, o rei continuará com o seu papel constitucional como chefe de Estado, incluindo a papelada e as reuniões privadas com o premiê.

Existe um mecanismo constitucional para quando o chefe de Estado não pode exercer funções oficiais – nessa circunstância, “conselheiros de estado” podem ser nomeados para substituir o monarca, o que não é o caso ainda. Atualmente, o grupo inclui a rainha Camilla, William, a princesa Anne e o príncipe Edward.