Sem Meghan, príncipe Harry visita rei Charles após anúncio de câncer

O príncipe Harry chegou a Londres nesta terça-feira, 6, para prestar uma visita ao rei Charles III, seu pai, um dia depois do anúncio do Palácio de Buckingham de que o monarca foi diagnosticado com câncer. Em 2020, Harry e Meghan Markle, sua esposa, abdicaram das funções reais e fizeram as malas para a costa americana da Califórnia, onde moram com seus dois filhos, Archie e Lilibet.

Sem a companhia de Meghan, Harry viajou ao Reino Unido em diversas ocasiões, como foi o caso da coroação de Charles, em maio do ano passado. Ele também estará sozinho na visita desta terça-feira. Desde o abandono da realeza, as relações de Harry com a família mergulharam em uma espiral de polêmicas. Em 2021, o casal disse à apresentadora Oprah Winfrey que a monarquia estaria preocupada com a cor da pele de Archie quando Meghan estava grávida.

O recente diagnóstico teria aquecido a esperança entre os apoiadores da coroa de uma reconciliação entre pai e filho – alguns tabloides indicam, ainda, que a maior rixa do príncipe seria com o irmão, William, e com a imprensa. Charles teria contado “pessoalmente” aos filhos – no caso de Harry, por ligação – sobre a descoberta da doença, sem intermédio de assessores.

Sobre a saúde do rei

O Palácio não especificou qual tipo de câncer é enfrentado por Charles. O comunicado apenas cita que foi encontrada uma “forma” da doença durante a internação para um “procedimento de correção” na próstata. O anúncio teria sido feito com o objetivo “prevenir especulações e na esperança de que possa ajudar o entendimento público para todos aqueles do mundo que são afetados pelo câncer”. Segundo o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o diagnóstico foi precoce.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, uma questão separada de preocupação foi observada. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer”, disse a declaração de Buckingham. “Sua majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público.”