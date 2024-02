O que se sabe até agora sobre o câncer do rei Charles III

VEJA MERCADO EM VÍDEO

A expectativa de resolução da MP das desonerações e entrevista com Daniel Cunha

O Congresso Nacional abre os trabalhos do Legislativo em 2024 nesta segunda-feira, 5, em meio à expectativa da resolução do imbróglio envolvendo a medida provisória das desonerações e o andamento da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As eleições municipais prometem encurtar a agenda do governo para o andamento de reformas propostas pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), almeja a aprovação de uma reforma administrativa para encerrar seu mandato — apesar da resistência do Executivo. O editor do Radar Econômico, Victor Irajá, entrevista Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.