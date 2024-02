Câncer de rei Charles foi diagnosticado precocemente, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta terça-feira, 6, que o diagnóstico de câncer do rei Charles III foi detectado precocemente e que todo o país espera que o monarca de 75 anos possa se recuperar totalmente.

“Todos os nossos pensamentos estão com ele e sua família. Felizmente, isso foi descoberto cedo”, disse Sunak à rádio BBC.

O Palácio de Buckingham revelou na segunda-feira 5 que Charles, no trono há menos de 18 meses desde a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, sofre de “uma forma de câncer”, sem especificar qual, mas enfatizando que não era de próstata – o rei foi internado no hospital no mês passado para tratar um quadro de próstata aumentada.

“Vamos seguir com tudo”

O monarca indicou que vai adiar seus compromissos públicos para cuidar da saúde. Segundo o palácio, porém, Charles permanece “totalmente positivo” e ansioso para retornar à ativa o mais rápido possível. Durante o tratamento do câncer, ele planeja continuar com grande parte de seu trabalho privado como monarca, incluindo sua audiência semanal com o primeiro-ministro e chancelar os documentos do Estado.

Sunak, que disse ter ficado “chocado e triste” com a notícia, reiterou que mantém contato regular com o rei. “É claro que isso continuará normalmente, e vamos seguir com tudo”, afirmou o premiê.

O filho mais novo de Charles, o príncipe Harry, deve chegar em breve ao Reino Unido para visitar o pai. Ele vive com sua esposa, Meghan Markle, e seus dois filhos na Califórnia desde que, em 2020, abandonou as obrigações reais. Espera-se que seu irmão mais velho, o príncipe herdeiro William, substitua Charles temporariamente e cumpra alguns dos deveres do monarca.

O diagnóstico

Charles passou a noite em sua residência, Clarence House, perto do Palácio de Buckingham, na segunda-feira, depois de iniciar uma série de tratamentos ambulatoriais. O câncer foi descoberto durante sua hospitalização no mês passado, quando foi submetido a um procedimento corretivo para um aumento da próstata – uma condição benigna.

A família real geralmente mantém assuntos médicos em sigilo, mas o palácio disse que Charles optou revelar o diagnóstico de câncer porque ele financia uma série de instituições de caridade relacionadas à doença.