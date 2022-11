‘Prontos para a paz’: Zelensky visita Kherson dias após retirada russa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson nesta segunda-feira, 14, dias após a Rússia bater em retirada e Kiev retomar controle da região ao sul do país.

“Estamos avançando”, disse Zelensky em um discurso a uma unidade militar na praça principal da cidade. “Estamos prontos para a paz, a paz para todo o nosso país.”

Em um vídeo que circula no Telegram, o presidente ucraniano disse a um grupo de repórteres que achava necessário visitar a cidade, apesar do perigo de se expor a ataques russos.

“Os militares correm riscos todos os dias, os jornalistas correm riscos”, disse ele. “Acho necessário estar aqui e falar sobre os moradores de Kherson, para apoiar as pessoas. Para fazê-los sentir que não estamos apenas falando sobre voltar, mas estamos realmente retornando, realmente levantando nossa bandeira.”

+ Ucrânia: batalha por Kherson será ‘a mais pesada’ da guerra

Ele acrescentou que esperava, com a visita, despertar alguma emoção e energia entre civis e militares ucranianos. “É motivador”, afirmou.

Continua após a publicidade

A estratégia já foi utilizada antes. Em setembro, quando a cidade de Izium foi libertada após mais de cinco meses de ocupação russa, Zelensky também fez uma visita surpresa para marcar a conquista.

No sábado 12, multidões comemoraram a libertação da cidade de Kherson depois que as forças ucranianas reconquistaram a capital regional e o exército russo recuaram para o leste.

A Ucrânia aumentou progressivamente a pressão sobre as posições da Rússia na cidade, que tem grande importância estratégica devido à sua posição próxima ao rio Dnipro, que dá acesso ao Mar Negro, e usou armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para realizar ataques a linhas de suprimento e depósitos de munição.

Segundo blogueiros militares russos, a retirada da Rússia foi frenética e caótica. Moscou teria instruído soldados a vestir roupas de civis e encontrar qualquer maneira de escapar, enquanto feridos eram abandonados ou feitos prisioneiros. Alguns, inclusive, se afogaram no rio Dnipro enquanto tentavam escapar.

Contudo, a vida continua longe do normal. Autoridades alertaram moradores para terem cuidado com explosivos, minas e armadilhas espalhados pela cidade, e as forças russas ainda estão por perto – na outra margem do rio Dnipro.

A retirada da Rússia da cidade deu novo fôlego à Ucrânia, que já fala em vencer a guerra. Durante a Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático no Camboja, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que a libertação de Kherson pelo exército de seu país se soma a outras batalhas vencidas e que a vitória contra a Rússia é uma questão de tempo.