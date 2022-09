Zelensky visita cidade libertada em Kharkiv, após meses de ocupação russa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a recém-libertada Izium nesta quarta-feira, 14, na região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia, cinco dias depois que as forças do país reconquistaram a cidade.

Fotografias na página do Facebook de uma unidade do exército mostraram Zelensky em uma cerimônia na praça principal para hastear a bandeira ucraniana sobre o prédio administrativo da cidade. Hanna Maliar, Vice-Ministra da Defesa, também esteve presente.

“Antes, quando olhamos para cima, sempre procurávamos o céu azul. Hoje, quando olhamos para cima, estamos procurando apenas uma coisa – a bandeira da Ucrânia”, disse Zelensky em um post no seu canal do Telegram.

“Nossa bandeira azul-amarela já está hasteada na desocupada Izium. E será assim em todas as cidades e vilarejos ucranianos. Estamos nos movendo em apenas uma direção – para a frente e para a vitória”, acrescentou.

Zelensky também agradeceu seus militares por “salvar nosso povo, nossos corações, crianças e futuro”, em um comunicado divulgado no site presidencial.

“Tem sido extremamente difícil para vocês nos últimos meses. Por isso, peço que se cuidem, porque vocês são o bem mais valioso que temos”, disse.

O presidente da Ucrânia também deu um recado para os russos no comunicado afirmando ser até possível “ocupar temporariamente” o território do país, “mas é definitivamente impossível ocupar nosso povo”.

Durante a cerimônia de hasteamento da bandeira em Izium, Zelensky e outros presentes fizeram um minuto de silêncio para lembrar os mortos durante as operações militares.

Contra-ofensiva

As forças ucranianas retomaram o controle de Izium no sábado 11, o que representou um grande golpe estratégico para o ataque militar da Rússia no leste.

Izium, que fica perto da fronteira entre as regiões de Kharkiv e Donetsk, esteve sob ocupação russa por mais de cinco meses e se tornou um importante centro para os militares invasores.

Moscou usava a cidade como plataforma para ataques ao sul na região de Donetsk e Kupyansk, cerca de 50 quilômetros ao norte de Izium, como um centro ferroviário para reabastecer seu exército.

O colapso da Rússia no nordeste da Ucrânia deixou os partidários do presidente russo, Vladimir Putin, furiosos. Eles condenaram a retirada do exército do Kremlin de Kharkiv, em uma rara demonstração de oposição ao regime.