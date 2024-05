Deputado Aécio Neves será o entrevistado em live de VEJA, às 12h

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) será o entrevistado na edição desta sexta-feira, 17, na live de Os Três Poderes, programa de VEJA com análises sobre os principais fatos da semana. A edição será transmitida a partir das 12h. O parlamentar foi um dos principais críticos da decisão do presidente Lula de nomear o ministro da Secom, Paulo Pimenta, para comandar o Ministério Extraordinário da Reconstrução no Rio Grande do Sul. O governador do estado, devastado por fortes chuvas, Eduardo Leite, é do PSDB.

Aécio, ex-governador de Minas Gerais e senador, além de candidato derrotado à Presidência em 2014 – perdeu para Dilma Rousseff -, classificou a nomeação como “excrecência”, o que indica que Lula quer “politizar a tragédia” com uma “intervenção no estado”. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Outros tucanos também criticaram a nomeação de Pimenta, que é gaúcho e cotado para ser candidato ao Palácio Piratini nas eleições de 2026.

O programa Os Três Poderes é apresentado pelo editor Ricardo Ferraz, com comentários de Matheus Leitão, Robson Bonin e Marcela Rahal.