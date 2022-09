Rússia perde centenas de equipamentos durante retirada de Kharkiv

Autoridades do exército ucraniano afirmaram nesta terça-feira, 13, que centenas de equipamentos militares das forças russas foram destruídos ou abandonados durante sua retirada da cidade de Kharkiv, no leste do país. Na semana passada, a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva para retomar territórios na região, controlada pela Rússia desde o início da guerra.

“As perdas inimigas foram de 86 tanques e 158 veículos blindados de combate, 106 sistemas de artilharia, 159 veículos e 46 unidades de outros equipamentos”, afirmou o Estado-Maior de Kiev.

Embora essas perdas sejam difíceis de quantificar, dezenas de imagens e vídeos surgiram nos últimos dias de tanques, veículos blindados e outros equipamentos militares abandonados pelas forças russas em sua retirada apressada de Kharkiv.

This video published by Ukraine's State Border Guard Service shows the Ukrainian military in Vovchansk, a recently liberated city in Kharkiv Oblast less than 20 kilometers away from the Ukrainian-Russian border on Sept. 13. pic.twitter.com/h8yQAmtdOo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2022

Analistas militares do grupo Oryx, portal que documenta as perdas russas desde o início do conflito, verificaram um aumento nas perdas militares russas em relação a agosto. A maioria ocorreu em Kharkiv, embora os russos também tenham perdido equipamentos nas cidades de Kherson e Donetsk.

Os pesquisadores estimaram que na segunda semana de setembro, as forças russas estavam perdendo uma média de mais de 60 equipamentos por dia, em comparação com cerca de 15 por dia na última semana de agosto. No mesmo período, as perdas verificadas ucranianas estavam em cerca de 10 equipamentos.

Quantidades substanciais de arsenal de alta tecnologia também foram perdidas, incluindo uma estação de radar que rastreia as posições do poder de fogo inimigo.

Vídeos mostram soldados ucranianos exibindo sistemas de mísseis de curto alcance russos encontrados na região de Kharkiv. Há também imagens de drones russos recuperados por forças ucranianas, aparentemente intactos.

Alguns analistas do Instituto para o Estudo da Guerra acreditam que as forças russas deixaram equipamentos para trás por falta de combustível.

“Os soldados russos provavelmente bateram em retirarada da área com grande pressa, e as postagens nas mídias sociais mostram tanques abandonados e outros equipamentos militares pesados ​​perto de Izium, o que indica que os soldados não conseguiram organizar uma retirada coerente”, disse a instituição com sede nos Estados Unidos.

Especialistas afirmam que a perda de tantos veículos blindados e outros equipamentos também pode dificultar o trabalho de reconstituição de unidades russas, destinadas a formar uma nova linha defensiva dentro da região de Luhansk, dominada por Moscou desde julho.