Rússia usa ‘drones kamikaze’ para devastar cidades ucranianas

As forças da Rússia estão usando os chamados “drones kamikaze” para atacar cidades no nordeste da Ucrânia, disseram autoridades militares ucranianas nesta quarta-feira, 22.

O governador da região de Sumy, Dmytro Zhyvytskyy, afirmou que as cidades de Krasnopillya e Shostka, situadas na fronteira com a Rússia, foram bombardeadas com o aparelho aéreo. Os ataques deixaram quatro pessoas feridas.

“Em geral, a situação é bastante tensa. Ontem, as comunidades e territórios ao longo da fronteira foram bombardeados com diferentes tipos de armamento com unidades de artilharia autopropulsada, morteiros, e lançadores de foguetes”, disse Zhyvytskyy à emissora americana CNN.

Imagens dos ataques foram divulgadas nas redes sociais, revelando como o dispositivo opera.

SENT FROM ABOVE: POV footage of #Russian KAMIKAZE drones picking out #Ukrainian army positions, NOSEDIVING in for the SURPRISE attack. Telegram – https://t.co/XjywxzpyUX pic.twitter.com/vP8nYWTXcy — Intel Republic (@IntelRepublic) June 22, 2022

Conhecido como “drone kamikaze”, a aeronave cabe em uma mochila e é projetada para atacar pessoas e veículos leves. Controlado à distância, o veículo aéreo é equipado com câmeras e GPS e carregam explosivos para bombardear seu alvo.

Segundo os fabricantes da tecnologia, o drone atinge uma velocidade de cerca de 100 km/h e pode voar por até 15 minutos e 10 km antes de atacar.

Segundo a Bloomberg, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está em processo de compra deste tipo de dispositivo para a Ucrânia, como parte dos esforços para ajudar o país a combater a invasão russa.

Em abril, o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, confirmou que pelo menos 100 “drones Kamikaze” já haviam chegado a Kiev para defender-se da Rússia, e se comprometeu ainda a enviar outras 700 unidades do armamento.