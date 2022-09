Ucrânia lança contra-ofensiva surpresa na região de Kharkiv

A Ucrânia lançou uma contra-ofensiva surpresa na região nordeste de Kharkiv, controlada pela Rússia desde o início da guerra, nesta quarta-feira, 7, obrigando o Exército russo a se defender ao mesmo tempo que enfrenta ataques ucranianos no sul.

De acordo com o funcionário que representa a República Popular de Donetsk, forças ucranianas “cercaram” Balakliya, cidade de 27.000 pessoas entre Kharkiv e Izium, ambas controladas pelos russos.

“Hoje, as forças armadas ucranianas, após uma prolongada preparação de artilharia, iniciaram um ataque a Balakliya. Neste momento, a cidade está em cerco operacional e dentro do campo de tiro da artilharia ucraniana. Todas as abordagens são cortadas pelo fogo”, disse Daniil Bezsonov no Telegram.

Analistas apontam que o alvo inicial da ofensiva pode ser a cidade de Kupiansk, um importante centro rodoviário para suprimentos russos que corta o sul da fronteira em direção ao leste da Ucrânia.

O Exército ucrainano ainda não comentou sobre os ataques, mas na última terça-feira, 6, um dos assessores do presidente Volodymyr Zelensky disse que “mudanças rápidas estão ocorrendo” em Kharkiv ao mesmo tempo que a contra-ofensiva avança em direção à cidade de Kherson, no sul do país.

Em Washington, um funcionário do alto escalão do Pentágono disse que as forças ucranianas estão fazendo um “progresso lento, mas significativo” no campo de batalha. Já o governador local de Luhansk, Serhiy Haidai, disse à emissora de televisão da Ucrânia que “um grande contra-ataque está em andamento e o Exército está desfrutando de algum sucesso”.

Na última terça, um dos conselheiros de Zelensky publicou em seu Twitter dizendo que haveria “ótimas notícias do presidente sobre a contra-ofensiva em Kharkiv”, mas apagou a publicação pouco depois. No discurso noturno, o líder ucraniano não mencionou a ofensiva, se limitando a dizer para as pessoas prestarem atenção em todas as frentes.

“É simplesmente injusto quando há muitas conversas sobre certas áreas da frente, enquanto outras parecem esquecidas”, disse ele.

O governo ucraniano vem dizendo há algumas semanas que planejava um contra-ataque em larga escala para recuperar as regiões ao sul do país, obrigando a Rússia a transferir algumas de suas unidades de elite para o lado leste de Kherson.

O governo russo também não se pronunciou sobre as supostas ações no sul da Ucrânia, no entanto, o presidente Vladimir Putin disse nesta quarta-feira que seu Exército não perdeu nada como resultado de sua campanha militar.

