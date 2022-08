‘Se querem sobreviver, é melhor fugir’, alerta Zelensky a soldados russos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira, 30, para que os soldados russos fujam da contra-ofensiva ucraniana para retomar áreas do sul do país caso não queiram ser mortos. Em resposta, o governo da Rússia disse que repeliu o ataque e infligiu uma série de danos às tropas de Kiev.

“Se eles querem sobreviver, é hora dos militares russos fugirem. Vá para casa. A Ucrânia está recuperando suas próprias terras”, disse Zelensky em um discurso noturno.

Na última segunda-feira, 29, o Exército ucraniano disse que suas forças terrestres entraram na ofensiva pela primeira vez após um longo período de ataques aéreos às linhas de abastecimento russas, especialmente depósitos de munição e pontes sobre o rio Dnipro, que tem grande valor estratégico.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no entanto, retrucou a fala do líder ucraniano nesta terça e afirmou que a Rússia estava pressionando de maneira metódica seus planos na Ucrânia, acrescentando que “todos os objetivos serão alcançados”.

O contra-ataque ucraniano ocorre mais de seis meses depois do início da guerra, iniciada em 24 de fevereiro, e veio carregado de expectativas e de temores de que ele pudesse não acontecer. O foco da nova ofensiva é a região sul do país, que teve várias áreas capturadas pelo Exército russo ainda no primeiro mês de confronto.

Munida de armamento mais sofisticado fornecido pelo Ocidente, a Ucrânia vê a recaptura de cidades no sul como fundamental para evitar que a Rússia conquiste mais territórios e eventualmente corte o acesso ucraniano ao Mar Negro.

Um dos conselheiros presidenciais de Zelensky, Oleksiy Arestovych, disse que as defesas russas no teatro de Kherson foram “rompidas em poucas horas” – sem especificar de qual linha estava falando – e que as Forças Armadas ucranianas estavam bombardeando balsas que os russos usam para abastecer suas forças na margem oeste do Dnipro.

Ao mesmo tempo, a porta-voz militar ucraniana, Natalia Humeniuk, disse nesta terça que Kiev tem o poder necessário para destruir qualquer ponte flutuante que a Rússia pudesse pensar em construir para atravessar seus homens pelo rio.

O Reino Unido, um dos que mais tem fornecido armamento para a Ucrânia, confirmou que o Exército ucraniano intensificou sua barragem de artilharia em toda a frente sul, mas que ainda não é possível confirmar a extensão dos avanços territoriais.

Há vídeos e relatos circulando na internet de que algumas aldeias e vilas foram recuperadas pela Ucrânia na região sul do país, ao mesmo tempo que a agência de notícias russa RIA disse que uma das cidades controladas ficou sem luz e energia após ser alvo de mísseis.

No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a contra-ofensiva foi frustrada até o momento, com mais de 1.200 mortes ucranianas contabilizadas, além da destruição de 139 veículos de guerra como tanques, blindados e caminhões.

