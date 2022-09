Ucrânia assume autoria dos ataques contra bases russas na Crimeia

O comandante-chefe do Exército da Ucrânia assumiu nesta quarta-feira, 7, a responsabilidade pelos ataques a bases aéreas russas na Crimeia nas últimas semanas, incluindo uma série de explosões que causaram danos às instalações militares de Saky, em agosto.

Em um artigo publicado pela agência de notícias estatal Ukrinform, Valeriy Zaluzhnyi disse que a ofensiva foi feita por meio de mísseis e foguetes, sem dar maiores detalhes. Ainda de acordo com o artigo, o ataque a Saky em 9 de agosto tirou dez aviões russos de operação.

Até o momento, a Ucrânia apenas dava a entender que teve participação nos ataques, sem nunca ter confirmado de maneira oficial. Há algumas semanas um funcionário do alto escalão do governo disse à agência de notícias Reuters que as explosões haviam sido obra de sabotagem ucraniana em solo.

Zaluzhnyi escreveu ainda que os ataques na Crimeia fazem parte do esforço do Exército ucraniano em “transferir fisicamente as hostilidades para o território russo”, de forma a responder à estratégia de Moscou de “distanciar” a guerra dos cidadãos russos.

“Estamos falando de uma série de ataques bem-sucedidos com foguetes contra as bases aéreas da Crimeia do inimigo, em primeiro lugar, o aeródromo de Saky”, diz o artigo, que esclareceu que o ataque de Saky foi um “ataque combinado” que tirou 10 aviões de guerra russos de ação.

Até então ignorada na guerra, a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, ganhou um novo foco nas últimas semanas. Na última segunda-feira, 5, o governo ucraniano alertou para que os moradores preparem abrigos antiaéreos e estoquem alimentos devido a uma grande contra-ofensiva planejada para retomar o território.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no final de agosto que seu país iria restaurar o domínio sobre a península, uma medida que, segundo ele, ajudaria a restabelecer a “lei e a ordem mundiais”.

“Tudo começou com a Crimeia e terminará com a Crimeia. E isso é verdade, e eu acredito 100%, que para superar o terror, devolver garantias e segurança à nossa região, à Europa, ao mundo inteiro, é preciso ganhar a vitória na luta contra a agressão russa”, disse Zelensky em um discurso.

Também em agosto, duas séries de explosões foram relatadas na região e, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, elas foram causadas pelo Exército ucraniano em uma operação de “sabotagem”.

O Kremlin vem alertando há bastante tempo que qualquer ataque à península ocupada desde 2014 por Moscou irá desencadear uma retaliação em massa, incluindo ataques a centros de tomada de decisão na capital ucraniana.